Министр обороны Норвегии допустил начало войны в Европе из-за России

Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил о возможности войны в Европе из-за поведения России в отношении стран Запада.

«В целом события в нашем окружении указывают на то, что мы должны принимать во внимание: вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым», — следует из стенограммы выступления министра в ходе заседания «Военного общества Норвегии», которая опубликована на сайте норвежского правительства.

По его словам, «цель России состоит в том, чтобы разрушить и подорвать единство Запада и международное сотрудничество в ряде областей».

Ранее американское издание The National Interest назвало в числе вероятных мест начала третьей мировой войны Южно-Китайское море, Украину, Персидский залив и Корейский полуостров.