Новости общества

20:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Министр обороны Норвегии допустил начало войны в Европе из-за России

19:36, 09.01.2019

Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил о возможности войны в Европе из-за поведения России в отношении стран Запада.

«В целом события в нашем окружении указывают на то, что мы должны принимать во внимание: вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым», — следует из стенограммы выступления министра в ходе заседания «Военного общества Норвегии», которая опубликована на сайте норвежского правительства.

По его словам, «цель России состоит в том, чтобы разрушить и подорвать единство Запада и международное сотрудничество в ряде областей».

Ранее американское издание The National Interest назвало в числе вероятных мест начала третьей мировой войны Южно-Китайское море, Украину, Персидский залив и Корейский полуостров.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты