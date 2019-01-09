В КГАСУ рассмотрят вопрос об увольнении преподавателя, чья сестра пошутила про взятки для «тупых деток»

В КГАСУ могут уволить преподавателя, чья сестра в видеоролике рассказала о том, что может помочь поступить в вуз за взятки.

«Принято решение рассмотреть вопрос о прекращении трудовых отношений с Симаковым В. Д. за нарушение этики поведения работника университета и участие в съемке сюжета, содержащего недостоверные сведения и порочащего честь и достоинство университета», — говорится в ответе университета за подписью проректора вуза Давида Кордончика.

На запрос «Реального времени» в вузе также сообщили, что сегодня там было проведено внеочередное заседание комиссии по противодействию коррупции. Руководство вуза также рассмотрит вариант привлечения автора видео к ответственности за съемку и публикацию в сети интернет сюжета, порочащего честь и достоинство университета.

Сама девушка в разговоре с корреспондентом «Реального времени» пояснила, что монолог о взятках был лишь шуткой.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после видео в соцсетях о взятках в КГАСУ. Подробности — в материале «Реального времени».