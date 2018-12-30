Продажи «АвтоВАЗа» в России по итогам 2018 года выросли на 15%

По итогам 2018 года «АвтоВАЗ», по предварительным данным, реализовал на российском рынке около 360 тыс. автомобилей Lada. Это примерно на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на сообщение компании, самыми продаваемыми автомобилями «АвтоВАЗа» в 2018 году стали Lada Vesta и Lada Granta. Именно они заняли первые места в рейтинге самых продаваемых моделей на российском авторынке.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил об отзыве автомобилей Lada Vesta, реализованных c июля 2017 года по настоящее время. Проблемы необходимо проверить у 41 507 экземпляров.