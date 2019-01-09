Правительство РФ выделит 147 млн рублей на покупку квартир после обрушения дома в Магнитогорске

Фото: Салават Ахметзянов

Правительство РФ выделит из резервного фонда 147 млн рублей на покупку жилья для пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске.

«Размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья, выплаты рассчитываются исходя из определенных нормативов», — сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что «эти средства нужно распределить как можно быстрее». Он уже поручил взять этот вопрос на контроль вице-премьеру Виталию Мутко.

Глава правительства подчеркнул, что в жилье нуждается 101 семья, чьи квартиры находились в седьмом и восьмом подъездах, пишет ТАСС.

Напомним, 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд. В результате погибли 39 человек.

По состоянию на 6 января россияне перечислили более 23 млн рублей для жителей обрушившегося дома в Магнитогорске.