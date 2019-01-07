Более 23 млн рублей пожертвовали благотворители для пострадавших при обрушении многоэтажки в Магнитогорске

Фото: Салават Ахметзянов

Россияне перечислили более 23 млн рублей для жителей обрушившегося дома в Магнитогорске.

По данным на 6 января, общая сумма пожертвований составила 23 млн 151,69 тысяч рублей. Материальная помощь на аренду жилых помещений — 570 тысяч рублей, на погребение — 850 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте города.

Напомним, 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске обрушился подъезд. В результате погибли 39 человек. Ряд изданий продолжает сомневаться в официальной версии о взрыве газа и видит за произошедшим теракт.



