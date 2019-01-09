МФЦ Татарстана начали выдавать справки о предпенсионном возрасте

С сегодняшнего дня татарстанцы могут получить в МФЦ справку, подтверждающую предпенсионный возраст. Кроме того, многофункциональные центры ускорили процесс получения справки о размере пенсии.



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, справка о достижении предпенсионного возраста может понадобиться гражданам, которым до выхода на пенсию осталось не более пяти лет.

Она необходима для подтверждения права на полагающиеся им по закону льготы, в частности по имущественному и земельному налогам, а также для выплаты увеличенного пособия по безработице из фонда занятости, получения региональных льгот в виде бесплатного проезда на общественном транспорте, бесплатной стоматологической помощи и санаторно-курортного обслуживания.

В МФЦ гражданин может запросить одну такую справку или сразу несколько — для представления в разные учреждения. Для ее получения достаточно предъявить паспорт — и документ в бумажном виде будет готов в течение семи дней.

Справка же о виде и размере пенсии является официальным документом, подтверждающим источник и размер дохода пенсионера, содержит информацию о сроке установления пенсии и может понадобиться при оформлении пособий и социальных надбавок, оформлении банковского кредита. С 2015 года эта справка исполняет роль пенсионного удостоверения и может понадобиться для получения социальной карты на бесплатный проезд в общественном транспорте, звания «Ветеран труда» и т.д.

Поэтому выдача справки о размере пенсии — одна из самых популярных услуг Пенсионного фонда, оказываемых в МФЦ, — в прошлом году ими было выдано более 60 тысяч таких справок. Справку можно заказать через портал госуслуг РТ, выбрав в качестве места получения близлежащий МФЦ. Необходимые для получения услуги документы — паспорт и СНИЛС.