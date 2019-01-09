СМИ: взорвавшуюся в Магнитогорске маршрутку приобрели в Татарстане

Маршрутное такси, взорвавшееся в Магнитогорске 1 января, прибыло на Южный Урал из Татарстана. При этом «ГАЗель» еще с татарстанскими номерами дважды угонялась в Магнитогорске.

«У этого микроавтобуса было четыре владельца. Первые – из Татарстана (магнитогорский собственник впервые появился 24 ноября 2015 года)», — пишет челябинское издание «Русская пресса».

Ранее «Новая газета» писала, что «ГАЗель», взорвавшаяся в Магнитогорске, принадлежала гражданину Узбекистана по имени Махмуд. По рассказам других водителей, его никто не видел после 24 декабря.

Напомним, что ряд СМИ связывает обрушение подъезда в магнитогорском жилом доме и взрыв маршрутки. По версии их источников, первое событие было терактом, а во втором случае жители города стали свидетелями спецоперации по обезвреживанию террористов.