В Магнитогорске при взрыве маршрутки рядом с рухнувшим домом погибли три человека

В центре Магнитогорска, на перекрестке улиц Карла Маркса и Правды, поздно вечером 1 января взорвался грузопассажирский автобус. В результате инцидента погибли три человека.

В пресс-службе управления МВД по Челябинской области сообщили, что в автомобиле «Газель» произошел хлопок. По предварительным данным, причина хлопка — неисправность газового оборудования, передает "Интерфакс".

Как утверждает источник Znak.com, обрушение подъезда в десятиэтажном доме в Магнитогорске и ЧП с «Газелью» связаны.

«Трое террористов убиты вечером 1 января в автомобиле „Газель", они пытались отстреливаться. Еще один ушел живым, его разыскивают» — сказал собеседник издания.



По его словам, взрыв в доме произошел в квартире, которую снял мужчина. Там якобы были обнаружены следы взрывчатки. Источник добавил, что изначально теракт планировали устроить в одном из торговых центров Магнитогорска.

В Следственном комитете сообщили, что следов взрывчатки на месте обрушения дома в Магнитогорске не обнаружено.

Напомним, что взрыв бытового газа в жилом доме Магнитогорска произошел 31 декабря. В результате ЧП погибли восемь человек. В Челябинской области 2 января объявлено днем траура.