В казанский суд доставили задержанного главу исполкома Чистополя

Фото: Реальное время

В Ново-Савиновский суд Казани доставлен 45-летний глава исполкома Чистополя Александр Заиконников, подозреваемый в получении взятки. Сотрудники Следкома просят суд отправить его под домашний арест.

Напомним, Заиконников был задержан 7 января. По версии следствия, глава исполкома города Чистополь в 2018 году получил незаконные вознаграждения наличными за подписание актов выполнения работ по благоустройству и вывозу снега. В деле фигурирует сумма в 880 тысяч рублей.

Комментировать свое дело задержанный журналистам не стал.

Ранее источники «Реального времени» сообщили — после задержания Заиконников написал явку с повинной. Подробности коррупционного скандала — в нашем материале.