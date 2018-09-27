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Сотрудники ФСБ выявили среди строителей стадиона «Самара Арена» мигранта-экстремиста

16:09, 27.09.2018
Сотрудники ФСБ выявили среди строителей стадиона «Самара Арена» мигранта-экстремиста
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Силовики обнаружили среди строителей стадиона «Самара Арена» экстремиста.

По данным регионального УФСБ, уроженец Узбекистана трудился на объекте бетонщиком. В феврале 2018 года сотрудники ведомства выяснили, что мужчина находился в международном розыске с подачи УВД Самаркандской области по факту пропаганды экстремистско-террористической деятельности. Мигрант оправдывал деятельность ИГИЛ (группировка признана в России террористической).

Правоохранители экстрадировали строителя на родину.

Напомним, ранее в Перми спецназ Росгвардии и ФСБ задержали «Свидетелей Иеговы».

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