В России суд впервые прекратил дело после смягчения наказания по статье об экстремизме

Верх-Исетский суд Екатеринбурга впервые в России прекратил дело об экстремизме за посты в социальной сети «ВКонтакте» после декриминализации ст. 282 УК РФ.

«9 января 2019 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении 57-летнего лидера неоязыческого объединения «Схорон еж славен» Владимира Мануйленко (псевдоним Владимир Серга) в связи с внесенными изменениями в статью 282 УК РФ», — сообщил адвокат правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков.



По его словам, суд постановил вернуть Мануйленко изъятые во время обыска системные блоки, флеш-карты, мобильные телефоны, фотоаппарат и другое имущество.

Как отметил Бушмаков, его подзащитный не согласен с постановлением о прекращении уголовного дела в связи с декриминализацией и намерен обжаловать это решение, передает ТАСС.



В конце декабря президент России Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме.

Уголовное наказание за первое нарушение по этой статье будет заменено на административное. Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

