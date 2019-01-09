В Казани с 10 по 31 января будут работать пункты приема елок

В Казани с 10 по 31 января будут работать пункты приема живых елок.

Любой желающий может принести елку, сосну, пихту, лапник и сложить в специальный контейнер, сообщается на сайте мэрии города.

Пункты приема будут работать круглосуточно по адресам:

ул. Аделя Кутуя, 160, контейнер возле офиса «Поволжской экологической компании»;

пр. Победы, 141, контейнер на территории зимнего бульвара семейного торгового центра «Мега».

Деревья принимаются только от физических лиц. Перед сдачей елки следует очистить от мишуры и украшений.



Все собранные деревья отправятся в фермерские хозяйства Верхнеуслонского района, где пойдут на корм козам зааненской породы.



Ранее «Реальное время» проанализировало рынок елочных базаров в Казани. Казанская мэрия сбросила цены на елочные места в 2,5 раза, а оператором большинства новых мест стало ОАО «Московский рынок» — «дочка» исполкома.