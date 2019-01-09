Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,9%

Всемирный банк снизил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год с 3% до 2,9%.

Прогноз на 2020 год также пересмотрен в сторону понижения — до 2,8% ВВП.



Кроме того, в январском обзоре Всемирного банка прогнозируется снижение цен на нефть. Ожидается, что в 2019 и 2020 годах баррель нефти будет стоить в среднем $67, это на $2 ниже июньских прогнозов.



Всемирный банк отмечает снижение объемов международной торговли и активности в обрабатывающей промышленности, сокращение инвестиций и повышенную напряженность в торговых отношениях.



Рост ВВП России ожидается на уровне 1,5% в 2019 году, в 2020 и 2021 годах — 1,8%.

Напомним, эксперты Высшей школы экономики ожидают, что рост ВВП России с 2019 по 2024 годы будет составлять 1,4—1,8% с пиком в 2021 году.