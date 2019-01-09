Apple и Samsung увеличили цены на смартфоны в России

Apple и Samsung увеличили цены на смартфоны в России в связи с повышением НДС.

С начала года продукция Apple подорожала в российском интернет-магазине компании на 1,7%, пишет «Коммерсант».



В пресс-службе Samsung рассказали, что с 1 января 2019 года цены в онлайн-магазине компании на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно».



«При новом ценообразовании учитывались изменения НДС. На бытовую технику и ТВ цены не изменились. На услуги в официальных сервисных центрах — тоже», — сказал представитель компании.



Эксперты опасаются, что вслед за Apple и Samsung другие производители будут вынуждены корректировать цены. В этом случае рост цен в зависимости от модели может достигнуть 5%.



Ранее СМИ уже сообщали о подорожании смартфонов Apple в России. По данным TJ, в среднем цена на продукцию Apple поднялась на официальном сайте на 2—3 тыс. рублей.