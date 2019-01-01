В России подорожали гаджеты Apple из-за повышения НДС

С 1 января 2019 года Apple повысила цены в России на всю свою технику, включая айфоны, макбуки и айпады.

Рост цен связан с повышением налога на добавочную стоимость (НДС) с 18% до 20%, который коснулся практических всех категорий товаров и продуктов.

Как сообщает TJ, в среднем цена на продукты Apple поднялась на официальном сайте на 2—3 тысячи рублей. При этом подорожали не только новые устройства. Так, например, выросла стоимость Apple Watch прошлого поколения.



Ранее Apple повышала цены на свои устройства в России в конце октября из-за изменения курса доллара и презентации новых устройств.

В декабре Apple уменьшила объем заказов на смартфоны iPhone XS Max почти на 50% из-за снижения спроса.