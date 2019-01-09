Новым главой аппарата Пентагона стал Эрик Чунинг
Новым главой аппарата Министерства обороны США вместо ушедшего в отставку Кевина Суини назначен Эрик Чунинг.
«Эрик Чунинг занял пост главы аппарата министра обороны. С октября 2017 года Чунинг занимал должность заместителя помощника министра обороны по промышленной политике», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны США.
Ранее Пентагон покинули глава ведомства Джеймс Мэттис, спецпредставитель по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) Бретт Макгерк и пресс-секретарь Дана Уайт.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым