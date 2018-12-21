Глава Пентагона уйдет в отставку

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля. Президент США Дональд Трамп объявит имя нового министра обороны в ближайшее время.



«В ходе пребывания Джима в должности был достигнут огромный прогресс, особенно в плане закупки новой боевой техники [для нужд Вооруженных сил США]… Генерал Мэттис оказал мне огромную помощь в том, чтобы обеспечить оплату союзниками и другими странами своей доли военных обязательств», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в ходе недавней встречи у Мэттиса и Трампа возникли разногласия.

«У него и президента разошлись взгляды по некоторым вопросам. Я не знаю, была ли это именно Сирия», — цитирует Reuters представителя Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что считает Мэттиса сторонником Демократической партии, и по этой причине тот вскоре может покинуть его команду.