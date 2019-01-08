Путин рассказал, как его не пустили в Эрмитаж

Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел сходить в Эрмитаж.

«О преимуществах наличия филиалов (музеев) в регионах: хотел вчера сходить в Эрмитаж, говорят, Эрмитаж закрыт. Был бы филиал здесь, в Калининграде, я пришел бы сюда», — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, что вчера российский лидер побывал в Санкт-Петербурге, а сегодня прибыл в Калининградскую область, где ввел в эксплуатацию терминал по приему газа.