Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа в Калининграде

Президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа с плавучей регазификационной платформой «Маршал Василевский». Терминал построен в акватории Балтийского моря у берегов Калининградской области.

«Проект реализован «Газпромом» впервые в России. Этот альтернативный вариант газоснабжения Калининградской области призван повысить энергетическую безопасность региона, учитывая особенность его расположения», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как отмечает «Интерфакс», «Газпром» в момент запуска терминала заявил об одновременном прекращении транзита газа в западный анклав России через Белоруссию и Литву по газопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград.