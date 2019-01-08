В России создали систему стыковки кораблей к МКС без украинских деталей

В России завершили производство и наземные испытания новой системы стыковки российских космических кораблей к Международной космической станции под названием «Курс-МКП».

Особенностью системы является то, что при ее производстве не используются произведенные на Украине компоненты.

Как отмечается на сайте холдинга «Российские космические системы», система превосходит по точности и энергоэффективности аппаратуру, которая эксплуатируется на МКС сегодня.

Аппаратура системы стыковки состоит из активной «Курс-А» и пассивной части «Курс-П». Активную устанавливают на космических кораблях, она измеряет все параметры взаимного сближения и стыковки. Пассивная располагается на и принимает сигналы от активной, ретранслирует и передает информацию о скорости и дальности на пульт космонавтам.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал уже в 2020 году доставлять космонавтов на МКС быстрее авиаперелета из Москвы до Брюсселя. Продолжительность полета составит 3 часа.