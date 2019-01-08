Банки вывели из Великобритании более $1 трлн из-за Brexit

Банки и другие финансовые компании вывели из Великобритании активы бщей стоимостью около 800 млрд фунтов стерлингов (свыше $1 трлн) в ожидании Brexit.

Как пишет «Интерфакс», к этому выводу пришла консалтинговая компания EY, изучившая публичные заявления 222 крупнейших игроков британского рынка финансовых услуг. Она отслеживала динамику сектора с момента завершения референдума о Brexit в июне 2016 года.

Отмечается, что эта сумма может быть заниженной, так как не все компании публикуют и раскрывают раскрывали данные о стоимости активов.

Ранее сообщалось, что голосование парламента Британии по поводу сделки с ЕС о Brexit пройдет после 14 января 2019 года.

Изначально голосование по соглашению с ЕС о Brexit было запланировано на 11 декабря. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения (no-deal), что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который Мэй называет «лучшей из возможных сделок», критикует как оппозиция, так и сами консерваторы.