Голосование британского парламента по сделке Brexit пройдет после 14 января

Голосование парламента Британии по поводу сделки с ЕС о Brexit пройдет после 14 января 2019 года.



«Я могу подтвердить сегодня, что мы намерены вернуться к дебатам, предваряющим голосование, 7 января и проведем голосование на следующей после этого неделе», — сообщила премьер-министр королевства Тереза Мэй, ее слова приводит ТАСС.

Ране сообщалось, что Мэй отложила голосование парламента по соглашению с Евросоюзом о Brexit после того, как ее предупредили, что она находится на пути к «сокрушительному поражению».

Изначально голосование по соглашению с ЕС о Brexit было запланировано на 11 декабря. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения (no-deal), что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который Мэй называет «лучшей из возможных сделок», критикует как оппозиция, так и сами консерваторы.