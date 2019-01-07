С октября российские банки начнут рассчитывать долговую нагрузку заемщиков

С октября 2019 года банки будут рассчитывать долговую нагрузку россиян при выдаче займа от 10 тыс. рублей.

Также кредитор должен будет проверить, соответствует заявленный клиентом уровень дохода реальному положению дел.

Как пишут «Известия», из-за новых правил россиян будет сложнее набрать больших кредитов.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует провести стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования.

Рынок потребкредитования планируется протестировать в январе — феврале, а ипотеки — в январе — марте. Стресс-тесты пройдут, в частности, в ВТБ и Сбербанке.