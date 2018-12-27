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Центробанк проведет в 2019 году стресс-тесты ипотечного и потребительского кредитования

20:26, 27.12.2018
Центробанк проведет в 2019 году стресс-тесты ипотечного и потребительского кредитования
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Банк России планирует провести в первой половине 2019 года стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования.

Рынок потребкредитования планируется протестировать в январе — феврале, а ипотеки — в январе — марте. Отмечается, что стресс-тесты пройдут, в частности, в ВТБ и Сбербанке, следует из сообщения регулятора.

В первой половине 2019 года ЦБ запланировал также анализ информации о полученных и отправленных трансграничных денежных переводах физических лиц, а также мониторинг ссудной задолженности.

ЭкономикаБанки
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