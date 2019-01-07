Уфимки играют результативно в составе сборной на МЧМ-2019

Женская молодежная сборная России провела два матча на чемпионате мира (U-20), стартовавшем в японском городе Обихиро. Подопечные Евгения Бобарико на старте турнира россиянки практически на равных бились с американками, но все-таки уступили 2:3.

В составе россиянок проявили себя нападающие уфимской «Агидели»: Илона Маркова отметилась голом и результативной передачей, а капитан сборной на турнире Полина Лучникова была признана организаторами лучшим игроком матча.

Во втором матче россиянки обыграли команду Швеции — 5:3. Форварды уфимской «Агидели» и в этом поединке отличились: Полина Лучникова — 1 (0+1) очко и Илона Маркова — 2 (0+2) результативных балла.

