Форвард «Ак Барса» Иржи Секач — лучший нападающий КХЛ по итогам игровой недели

Форвард «Ак Барса» Иржи Секач назван лучшим нападающим по итогам прошедшей игровой недели.

На его счету 8 бросков по воротам и 3 (2+1) очка в двух матчах, включая две победные шайбы в играх с «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Чешский нападающий не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1).

Лучшим защитником признан Даррен Дитц из «Барыса». Он набрал 3 (2+1) очка в двух гостевых матчах и одержал с командой две победы. Обе шайбы канадского защитника стали победными. Он также нанес 12 бросков по воротам и заблокировал 4 броска. Дитц завершил оба матча с положительным показателем полезности при общем показателе «+3».





