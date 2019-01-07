В Габоне военные объявили об установлении контроля над правительством

В Габоне военные захватили государственную радиостанцию в столице Либревиль и заявили об установлении контроля над правительством.

В радиоэфире военнослужащие пообещали создать Национальный совет реставрации для «восстановления демократии», сообщает BBC News.

Отмечается, что на улицах Либревиля замечены танки и военные автомобили. Президент Габона Али бен Бонго Ондимба, который находится у власти с 2009 года, на данный момент проходит реабилитацию в Марокко.