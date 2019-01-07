Путин поздравил православных с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством.

«Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. С ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение, искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний», — приводит текст поздравления пресс-служба Кремля.

Российский лидер также отметил роль церкви в жизни страны.

«С удовлетворением отмечу, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, позитивную роль в жизни нашей страны, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодежи, многое делают для решения насущных социальных проблем, гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога. Такая плодотворная и в высшей степени востребованная работа заслуживает глубокой признательности и уважения», — говорится в поздравлении.

Ранее с Рождеством поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.