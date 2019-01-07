Рустам Минниханов поздравил православных с Рождеством

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

Руководитель республики обратился к жителям региона, отмечая, что «Рождество Христово – это праздник всепобеждающей любви, неиссякаемой веры в добро и справедливость, объединяющий людей разных национальностей, социальных групп и возрастов».

«В Татарстане, где в согласии и взаимопонимании проживают христиане, мусульмане, иудеи и представители других религий, православие традиционно играет важную духовно-нравственную и социальную роль», — подчеркнул он.

Также Минниханов добавил, что год «обещает быть богатым на знаменательные события в православной жизни, так как близится к завершению воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря».

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров поздравил своих подписчиков в соцсетях с Рождеством.