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Рустам Минниханов поздравил православных с Рождеством

02:45, 07.01.2019
Рустам Минниханов поздравил православных с Рождеством
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

Руководитель республики обратился к жителям региона, отмечая, что «Рождество Христово – это праздник всепобеждающей любви, неиссякаемой веры в добро и справедливость, объединяющий людей разных национальностей, социальных групп и возрастов».

«В Татарстане, где в согласии и взаимопонимании проживают христиане, мусульмане, иудеи и представители других религий, православие традиционно играет важную духовно-нравственную и социальную роль», — подчеркнул он.

Также Минниханов добавил, что год «обещает быть богатым на знаменательные события в православной жизни, так как близится к завершению воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря».

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров поздравил своих подписчиков в соцсетях с Рождеством.

Общество Татарстан
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