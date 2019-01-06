Американские кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

Члены Национального общества кинокритиков США (National Society of Film Critics) распределили свои награды по итогам 2018 года.

Лучшим фильмом был признан «Наездник» китайского режиссера Хлои Чжао. Кинокартина рассказывает историю молодого ковбоя Брэди, который вынужден оставить карьеру в радео после серьезной травмы головы.

Кроме того, лучшим режиссером назван Альфонсо Куарон за фильм «Рома». Лучшей актрисой стала Оливия Колман, сыгравшая в фильме «Фаворитка». Лучшим актером признан Итан Хоук за главную роль в «Дневнике пастыря», сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, ранее кинокритики назвали «Движение вверх» главным российским фильмом 2018 года.