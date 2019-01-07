Путин посетил рождественскую службу в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин посетил праздничное рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга в ночь с 6 на 7 января.

Глава государства пообщался с настоятелем Николаем Брындиным и вручил ему икону «Господь Вседержитель». Также в течение получаса президент присутствовал на службе, передает ТАСС.

Ранее Путин уже встречал здесь Рождество в 2012 году, когда находился на посту премьер-министра.

Отметим, что премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана участвовали в рождественском богослужении в храме Христа Спасителя.

Напомним, врио главы Башкирии Радий Хабиров поздравил своих подписчиков в соцсетях с Рождеством.