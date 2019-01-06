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Радий Хабиров поздравил своих подписчиков в соцсетях с Рождеством

15:58, 06.01.2019
Радий Хабиров поздравил своих подписчиков в соцсетях с Рождеством
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поздравил своих подписчиков в социальных сетях с наступающим Рождеством Христовым.

Руководитель региона отметил, что в республике религиозные праздники жители отмечают все вместе, «независимо от того, кто ты — мусульманин, православный, иудей или кто-то еще».

«И это огромное богатство и ценность. Давайте это беречь! С праздником, с Рождеством!», — написал Хабиров.

Напомним, ранее Хабиров в ходе рабочей поездки в Белокатайский район посетил социальный приют для детей и подростков, вместе с воспитанниками которого поздравил жителей республики с Новым, 2019 годом.

ОбществоВласть Башкортостан
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