Радий Хабиров поздравил своих подписчиков в соцсетях с Рождеством

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поздравил своих подписчиков в социальных сетях с наступающим Рождеством Христовым.

Руководитель региона отметил, что в республике религиозные праздники жители отмечают все вместе, «независимо от того, кто ты — мусульманин, православный, иудей или кто-то еще».

«И это огромное богатство и ценность. Давайте это беречь! С праздником, с Рождеством!», — написал Хабиров.

Напомним, ранее Хабиров в ходе рабочей поездки в Белокатайский район посетил социальный приют для детей и подростков, вместе с воспитанниками которого поздравил жителей республики с Новым, 2019 годом.



