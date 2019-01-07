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Трамп прокомментировал убийство террориста «Аль-Каиды»

06:42, 07.01.2019
Трамп прокомментировал убийство террориста «Аль-Каиды»
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ликвидацию США одного из самых разыскиваемых террористов Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, который был причастен к теракту 2000 года против эсминца «Коул».

«Наши замечательные военные восстановили справедливость по отношению к героям, которые погибли и пострадали при трусливом нападении на эсминец «Коул», — отметил Трамп на своей странице в Twitter.

Аль-Бадави был убит в результате авиаудара в Йемене. Стоит отметить, что он был в списке самых разыскиваемых террористов ФБР. За его голову американское правительство назначило награду в 5 миллионов долларов, передают «РИА Новости».

Ранее Трамп назвал ФРС единственной проблемой экономики США.

Общество
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