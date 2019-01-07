Трамп прокомментировал убийство террориста «Аль-Каиды»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ликвидацию США одного из самых разыскиваемых террористов Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, который был причастен к теракту 2000 года против эсминца «Коул».

«Наши замечательные военные восстановили справедливость по отношению к героям, которые погибли и пострадали при трусливом нападении на эсминец «Коул», — отметил Трамп на своей странице в Twitter.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2019 г.

Аль-Бадави был убит в результате авиаудара в Йемене. Стоит отметить, что он был в списке самых разыскиваемых террористов ФБР. За его голову американское правительство назначило награду в 5 миллионов долларов, передают «РИА Новости».

Ранее Трамп назвал ФРС единственной проблемой экономики США.