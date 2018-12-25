Трамп назвал ФРС единственной проблемой экономики США

Президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему (ФРС) единственной проблемой американской экономики.

«Единственной проблемой нашей экономики является ФРС. Они не чувствуют рынок, не понимают необходимости торговых войн, или сильного доллара, или даже устроенного демократами «шатдауна» из-за границ. ФРС как мощный гольфист, который не может забить, потому что у него нет дара — он не в состоянии загнать шар в лунку!» — написал Трамп в Twitter.

The only problem our economy has is the Fed. They don't have a feel for the Market, they don't understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can't score because he has no touch — he can't putt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп раздумывает над увольнением председателя регулятора Джерома Пауэлла. Американский лидер недоволен решением ФРС повысить базовую ставку.

Напомним, ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 — 2,5% с 2 — 2,25% годовых. Это уже четвертое повышение в текущем году. Повышение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США обвалило рынки по всему миру.

