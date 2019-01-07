В польском квест-руме сгорели пять несовершеннолетних девушек

Польская полиция задержала владельца квест-рума, при пожаре в котором погибли пять несовершеннолетних девушек.

Происшествие сучилось в воскресенье, 6 января, в Кошалине. В результате инцидента погибли пять 15-летних подростков. По предварительным данным, в помещении отсутствовали эвакуационные пути, а также была неправильно выполнена электропроводка, с нарушениями установлены отопительные приборы.

Кроме того, серьезные ожоги также получил 25-летний мужчина. Полицейские задержали по данному факту 28-летнего жителя Великопольского воеводства, ранее несудимого, сообщают «РИА Новости».

6 января в Кошалине объявлено днем траура, передает Польское агентство печати.

Напомним, ранее в Самарской области ночью сгорела церковь.