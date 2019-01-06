«Салават Юлаев» разгромил хабаровский «Амур», забросив шесть шайб

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке разгромил «Амур» из Хабаровска в матче регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье, 6 января.

Победу хозяевам принесли шайбы Теему Хартикайнена, Линуса Умарка, Александра Кадейкина. Кроме того, нападающий «Салавата Юлаева» Йоонас Кемппайнен оформил хет-трик.

У гостей единственную шайбу забросил Александр Кузнецов.

В настоящий момент «Салават Юлаев» занимает шестую строчку с 54 очками, «Амур» идет на 12-м месте — 31 очко.

Стоит отметить, что матч стал юбилейным для защитника уфимской команды Захара Арзамасцева, который провел 500-ю игру в КХЛ.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» также разгромил «Куньлунь».