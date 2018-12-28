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«Салават Юлаев» разгромил «Куньлунь»

19:30, 28.12.2018
«Салават Юлаев» разгромил «Куньлунь»
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь» (Пекин) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла в Уфе и закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе «Салават Юлаева» шайбы забили Максим Майоров, Владимир Ткачев и Владимир Жарков, дубль реализовал Теэму Хартикайнен.

Следующую игру уфимцы проведут против «Ак Барса» 4 января.

Ранее «Салават Юлаев» проиграл «Сибири» со счетом 1:2 в пользу гостей.

СпортХоккей Татарстан
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