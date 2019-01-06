Женившийся на «Мисс Москва-2015» король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V сложил с себя полномочия главы государства в воскресенье, 6 января.

Причины отставки 49-летний монарха не называются. Стоит отметить, что он был избран королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании девятью членами Совета правителей.

Досрочный уход короля случился впервые в истории страны, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года в Барвихе Мухаммад V женился на обладательнице звания «Мисс Москва-2015» 25-летней Оксане Воеводиной. Информация о бракосочетании какое-то время не выходила за пределы семейного круга. Позже снимки с торжества появились в соцсетях.