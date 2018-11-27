Король Малайзии и «мисс Москва — 2015» сыграли свадьбу – СМИ
Малайзийский король Мухаммад V Султан Келантана женился на россиянке Оксане Воеводиной, которая одержала победу на конкурсе «Мисс Москва — 2015».
Свадьба состоялась 22 ноября в поселке Барвиха Московской области, сообщает Islam News.
В ходе торжества Воеводина появилась перед гостями в русском наряде, а жених — в малайзийской традиционной одежде. Отмечается, что празднование проходило без алкогольных напитков и с халяльной едой.Общество
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