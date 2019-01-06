Владислав Третьяк о молодежной сборной: «Хотел бы отметить всю команду»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвел итоги молодежного чемпионата мира 2019 года, на котором российская команда выиграла бронзовые медали.

«Оба вратаря сыграли достойно, у нас хорошая линия. Как профессионального вратаря, меня очень радует, что у нас достойная смена. Наша федерация хоккея работает — мы все время проводим турниры, я с ребятами работаю в тренировочном лагере. Мы взялись за них, а в результате видно, что у нас хорошие вратари.

Это молодежная сборная, каждой молодежной команде свойственно ошибаться. Ошибались и шведы с канадцами, просто на ошибках надо учиться, я думаю, что те ребята, которые сегодня играли, извлекут уроки. И в победах, и в поражениях хоккеисты закаляются, это наше будущее, мы надеемся, что они пополнят ряды клубов Континентальной хоккейной лиги и национальной сборной. Хотел бы отметить всю команду, ребята и под шайбу ложились, было видно, как они переживали со слезами на глазах после поражения в полуфинале от американцев. Видно было, что они очень хотели выиграть золотые медали», — цитирует Третьяка ТАСС.