Три «юлаевца» стали бронзовыми медалистами МЧМ-2019 в Канаде

Молодежная сборная России по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира, завершившегося сегодня ночью в Канаде. В матче за третье место подопечные Валерия Брагина во второй раз на турнире обыграли швейцарцев — 5:2.

Напомним, в полуфинале сборная России уступила команде США со счетом 1:2. Американцы в финальном матче проиграли команде-сюрпризу нынешнего первенства — сборной Финляндии — 2:3. Таким образом, золотые медали достались финнам.

Бронзовым призером в составе россиян стало трио уфимских хоккеистов — вратарь Даниил Тарасов, защитник Марк Рубинчик и нападающий Павел Шэн.