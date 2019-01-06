Уфимский «Урал» уступил московскому «Динамо» на старте года

В первом матче 2019 года уфимский «Урал» уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3, сообщает пресс-служба волейбольного клуба из Башкирии.



В составе уфимской команды отсутствовал основной диагональный Родион Мискевич, который отправился в расположение сборной Беларуси на отборочные игры чемпионата Европы. Вместо него вышел Евгений Рыбаков, который свой последний полноценный матч в Суперлиге провел в октябре.

Главный тренер «Урала» Константин Сиденко прокомментировал исход этого поединка:



– Продолжается большое количество наших ошибок, сегодня подняли много мячей в защите, но не смогли их добить. Это одна из явных причин поражения. В третьей партии мы с этим справились, контратаки завершались положительно. Ничего страшного, мы это исправим и все будет хорошо, — сказал наставник.

Следующий матч «Урал» сыграет 9 января

