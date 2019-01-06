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Экс-глава Пентагона скончался от рака поджелудочной железы

10:18, 06.01.2019

Бывший глава Пентагона Гарольд Браун скончался на 92-м году жизни.

Причиной смерти экс-министра обороны США стал рак поджелудочной железы. Последние дни жизни Браун проживал в своем загородном доме в Санта-Фе в штате Калифорния, передает The New York Times.

Добавим, военачальник занимал должность министра обороны с 1977 по 1981 год, став первым ученым на этом посту. До этого он работал над исследованиями, касающимися разработки ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что нынешний глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля.

Общество
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