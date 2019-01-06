Экс-глава Пентагона скончался от рака поджелудочной железы

Бывший глава Пентагона Гарольд Браун скончался на 92-м году жизни.

Причиной смерти экс-министра обороны США стал рак поджелудочной железы. Последние дни жизни Браун проживал в своем загородном доме в Санта-Фе в штате Калифорния, передает The New York Times.

Harold Brown, defense secretary who oversaw failed Iran hostage-rescue raid, dies at 91 https://t.co/uEKLndSFxC pic.twitter.com/ysi5IBKodY

— RobotDefenceBird (@RoboDefenceBird) 6 января 2019 г.

Добавим, военачальник занимал должность министра обороны с 1977 по 1981 год, став первым ученым на этом посту. До этого он работал над исследованиями, касающимися разработки ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что нынешний глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля.