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Происшествия

Посольство РФ выяснит, не пострадали ли россияне из-за стрельбы в США

01:03, 06.01.2019

Посольство РФ в США направило в госдеп запрос, в котором просит уточнить, были ли среди пострадавших во время стрельбы в Калифорнии россиян.

«Консульский отдел посольства России в США выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в городе Торрансе, штат Калифорния, граждане России. В госдеп направлен соответствующий запрос», — цитирует сообщение посольства «Интерфакс».

Ранее стало известно, что три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла в боулинг-клубе американского города Торранс вблизи Лос-Анджелеса. Еще несколько человек были ранены.

Происшествия
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