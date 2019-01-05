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В боулинг-клубе в пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, есть погибшие

15:31, 05.01.2019
В боулинг-клубе в пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, есть погибшие
Фото: pixabay.com

В боулинг-клубе американского города Торранс вблизи Лос-Анджелеса произошла стрельба в субботу, 5 января.

Жертвами происшествия стали три человека, четыре человека получили ранения, сообщает агентство Associated Press. В полиции призвали местных жителей держаться подальше от района инцидента.

В текущий момент правоохранительные органы ведут расследование, устанавливается личность стрелка.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Казани.

Происшествия
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