В боулинг-клубе в пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, есть погибшие
В боулинг-клубе американского города Торранс вблизи Лос-Анджелеса произошла стрельба в субботу, 5 января.
Жертвами происшествия стали три человека, четыре человека получили ранения, сообщает агентство Associated Press. В полиции призвали местных жителей держаться подальше от района инцидента.
В текущий момент правоохранительные органы ведут расследование, устанавливается личность стрелка.
Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Казани.Происшествия
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