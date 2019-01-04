Николай Цулыгин: «Знаю, как решить проблему с проигрышами «Ак Барсу»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение своей команды в игре с казанским «Ак Барсом» (1:3), отметив, что у его подопечных нет проблем с дисциплиной.



— По нашей игре скажу, что мы очень хорошо начали, в первом периоде владели шайбой, владели инициативой. Но, к сожалению, заигрались — получили контратаку и пропустили гол. Потом в меньшинстве пропустили, и после этого «Ак Барс» очень здорово сыграл по счету. Мы пытались переломить, сыграть активно, получилось выиграть третий период по броскам, но больших дивидендов это не принесло — забили всего один гол. Старались, бились, чего-то не хватило, будем учиться и в будущем попробуем выиграть.

— Филип Ларсен и Юха Метсола не сыграли из-за болезни?

— Да, пропустили по здоровью — приболели.

— Вы заменили Андрея Кареева после второй шайбы. Есть ли к нему претензии?

— Какие могут быть претензии? Забили два гола — пришлось встряхнуть команду, поэтому поменяли.

— «Салават Юлаев» получил много удалений — остается ли проблема с дисциплиной у команды?

— Она не остается, ее просто нет. Иногда кто-то переигрывает, еще что-то на усмотрение судей, но проблемы с дисциплиной в моей команде нет.

— С дерби есть проблема? Вы проиграли третий матч с «Ак Барсом» в сезоне…

— Действительно, с проигрышами «Ак Барсу» есть проблема.

— Знаете, как ее решить?

— Знаю, будем работать над этим, — приводит слова Цулыгина корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня «Ак Барс» на своем льду обыграл «Салавата Юлаева» со счетом 3:1. Следующую игру уфимцы проведут дома против хабаровского «Амура» 6 января в 14.30 мск.

