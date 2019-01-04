Земфира о статье «Медузы»: «Эпоха закончилась — это верно»

Певица Земфира отреагировала на статью издания «Медуза» о закончившейся эпохе главных музыкантов 2000-х. Она написала, что верен в материале только заголовок.

«эпоха закончилась — это верно. в общем, в заголовке — главная мысль, остальное читать тяжко», — написала исполнительница на своей странице в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены).

Земфира выразила недовольство архаичностью языка, которым написана статья. Также она отметила, что журналисты нередко придают значимость и искусственно возвышают артистов.

«за вами давно такой грешок водится — выбрать героя и хайпить», — добавила певица (орфография и пунктуация сохранены).

Сама статья называется «Эпоха Земфиры и «Мумий Тролля» закончилась. Теперь все иначе». В ней говорится, что на смену героям музыкальной сцены 2000-х пришли новые исполнители, такие как Гречка, Монеточка, Little Big и другие.

Напомним, что в июле этого года Земфира впервые лично написала на своей официальной странице в «ВКонтакте». Она осудила внешность и вокальные данные Гречки и Монеточки.







