Джереми Кларксон назвал худшие автомобили 2018 года
Британский телеведущий Джереми Кларксон, создавший передачу Top Gear, подвел итоги 2018 года. Он опубликовал колонку с рейтингом наиболее неудачных автомобилей уходящего года.
Худшим авто Кларксон назвал Abarth 695 Rivale (версия субкомпакта Fiat 500). Далее следует кроссовер Audi Q8. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Dacia Duster (новая версия Renault Duster).
На четвертой строчке ведущий телешоу The Grand Tour поместил хэтчбек Mini 1499 GT. Последнюю же строчку занимает универсал Volvo V60.
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