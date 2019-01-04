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Мария Шарапова снялась с турнира в Китае из-за травмы

12:53, 04.01.2019

Россиянка Мария Шарапова завершила выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне из-за травмы. Это произошло во время матча против белорусской спортсменки Арины Соболенко.

Теннисистка травмировала левое бедро, передает sportbox.ru

Встреча 1/4 финала завершилась при счете 6:1, 4:2 в пользу Соболенко, которая в полуфинале сыграет с победительницей матча между Моникой Никулеску (Румыния) и Ван Яфань (Китай).

Спорт
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