Мария Шарапова снялась с турнира в Китае из-за травмы

Россиянка Мария Шарапова завершила выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне из-за травмы. Это произошло во время матча против белорусской спортсменки Арины Соболенко.

Теннисистка травмировала левое бедро, передает sportbox.ru

Встреча 1/4 финала завершилась при счете 6:1, 4:2 в пользу Соболенко, которая в полуфинале сыграет с победительницей матча между Моникой Никулеску (Румыния) и Ван Яфань (Китай).