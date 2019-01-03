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«Ак Барс» обыграл «Авангард» в овертайме

19:50, 03.01.2019

Казанский «Ак Барс» обыграл в домашнем матче омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В первом периоде команда хозяев забила дважды усилиями Никиты Лямкина и Роба Клинкхаммера, на что гости ответили точным броском Тейлора Бека.

Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Владислав Кара и Евгений Медведев.

На 57-й минуте «Авангард» сумел сравнять счёт благодаря шайбе Вилле Покки.

«Ак Барс» вырвал победу в овертайме после броска в одно касание от Иржи Секача.

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